João Vitor Santos y Patricia Fachin

Revista IHU Online, 22-5-2020

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa, 24-5-2020



Proyectar cómo será la realidad en las periferias y favelas pos-pandémicas de Río de Janeiro “es un ejercicio de imaginación”, pero la tendencia es que “las estructuras de poder de la cara ilegal del Estado se fortalecerán, tanto en el tráfico como en las milicias”, dice José Cláudio Alves. Según él, las acciones del narcotráfico para garantizar medidas de aislamiento en las periferias y para protegerse y, por otro lado, de las milicias, para mantener el funcionamiento del comercio y los beneficios a los aliados para seguir recaudando dinero, proyectarán tanto a los milicianos como a los candidatos apoyados por el narcotráfico en las próximas elecciones municipales de Río de Janeiro. “Esta estructura tiende a proyectarse porque utilizará los recursos del clientelismo para beneficiar a los que son sus aliados en estos espacios”, menciona. En la siguiente entrevista, concedida por WhatsApp, el sociólogo relata cómo el tráfico de drogas, las milicias y los sectores que tienen el monopolio de los servicios en los municipios del interior de Río de Janeiro han estado operando durante la pandemia.

José Cláudio Alves es licenciado en Estudios Sociales por la Fundación Educativa de Brusque. Tiene una maestría en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río) y un doctorado en la misma área de la Universidad de São Paulo (USP). Es profesor de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ).

-IHU On-Line – ¿Cómo están operando las milicias y el tráfico de drogas en Río de Janeiro durante este período de pandemia?

José Cláudio Alves – Hubo información inicial de que tanto la milicia como los narcotraficantes actuaban para mantener la distancia social con el fin de evitar el avance de la pandemia en las periferias. Sin embargo, este comportamiento, si es que se producía, fue sustituido por informes de que el tráfico de drogas estaba determinando el aislamiento social, incluso a veces, de manera violenta, con discursos que castigaban a las personas que no cumplían con el aislamiento. Por otro lado, documentales cortos muestran el trabajo de los traficantes de drogas durante este período, con los traficantes ayudando a la comunidad, distribuyendo gel de alcohol, máscaras, tratando de colaborar de alguna manera.

Los informes relacionados con las acciones de la milicia en este momento están empezando a cambiar. En la Baixada Fluminense hay informes – algunos publicados por la ONG local, llamada Iniciativa Derecho y Memoria a la Justicia Racial – de que tanto en la Zona Oeste de Río de Janeiro como en la Baixada, los milicianos están obligando a reabrir el comercio para obtener beneficios de la extorsión y el cobro de las tasas de seguridad. La evaluación más crítica que hago se relaciona con la ciudad de Duque de Caxias, la región metropolitana de Río de Janeiro, que en este escenario pandémico presenta el cuadro más grave: es la región que, proporcionalmente, tiene más muertes que la ciudad de Río de Janeiro, en el cálculo por cada 100.000 habitantes. Duque de Caxias tiene una larga historia de relaciones con los grupos de exterminio, que a su vez están en el origen y en la construcción de las actuales milicias. Este vínculo político entre la ciudad y las milicias es histórico, ya que se construyó allí en los años ochenta y noventa en los antiguos asesinos. El actual alcalde viene de un linaje que ya tenía un vínculo con esta estructura. Ahora, en este segundo momento, se alía mucho más con el grupo que trabaja en la venta de las tierras de la Unión. Esta es la relación que se establece con la ciudad y con estos milicianos que hoy en día son concejales y personalidades públicas de la ciudad. Por lo tanto, el comportamiento del alcalde Washington Reis está muy ligado a esta estructura de poder. El Ministerio Público Federal ha estado actuando, tratando de frenar el negocio de venta de tierras en estas zonas, y la alcaldía, por el contrario, nunca ha actuado de esta manera. Por el contrario, hace todo lo posible para mantener este plan en marcha. Por mucho que se diga que el alcalde rebajó un decreto para cerrar el comercio, en la práctica esto nunca ocurrió porque el comercio siempre continuó en la ciudad de Caxias, porque los intereses turbios continúan.

En la ciudad de Caxias sólo hay una funeraria, que tiene el monopolio de los entierros, y ahora con las muertes por el coronavirus, esta funeraria cobra valores muy altos para la población: alrededor de 2.500 reales (U$S 600 aproximadamente: ndt) por el entierro, con un simple ataúd. Es una locura. Hoy, esta funeraria está en una disputa de poder con la alcaldía, diciendo que el precio del entierro popular que el ayuntamiento quiere pagar no se corresponde con la realidad. La funeraria no quiere hacer estos entierros, y la ciudad dice que no puede pagarlos porque los cargos son altos. De hecho, se trata de un juego de poder e interés entre ellos, porque esta funeraria siempre ha tenido un monopolio y siempre ha mantenido una estructura de poder muy grande. Esta funeraria podría incluso llamarse milicia incluso antes de la presencia de la milicia en la región, porque ya había aparecido antes.

Los milicianos, desde su estructura política en el ayuntamiento, también controlan el acceso a los exámenes médicos y las consultas en los hospitales públicos de la ciudad. Incluso el hospital estatal termina siendo influenciado por esta estructura de poder. Además, toda la red evangélica pentecostal que apoyó la elección del alcalde, junto con él, hizo varios videos anunciando que las iglesias estarían abiertas, da apoyo y quiere mantener su servicio abierto. Algunos incluso dijeron que las oraciones – y el propio alcalde lo dijo – de las iglesias es lo que curaría el coronavirus. Pero cuando el alcalde se contaminó, fue al hospital privado más caro de Río de Janeiro y permaneció allí durante 13 días, hasta que se curó. Este alcalde, que tiene tanta fe y quiere que las iglesias curen el coronavirus, en lugar de ir al Hospital Adão Pereira Nunes Saracuruna, fue al mejor hospital de la Zona Sur de Río de Janeiro. En el hospital público de Saracuruna, la gente muere en cantidad porque no tienen acceso a respiradores, a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) y las camas están todas comprometidas y hay una línea de espera.

Así que, durante la pandemia, este es el cuadro que permanece en la ciudad: el comercio sigue abierto, funcionando, porque hay un interés de los milicianos en mantener esta situación política inmediata entre el alcalde y el gobierno federal, que quieren mantener la economía funcionando. Pero esta economía local, específicamente, es de interés principalmente para los grupos de milicia que dominan esta región. Si la población muere, eso es de poca importancia para ellos.

¿Entonces, que significa esto? Mientras que el traficante trata de proteger a la comunidad porque él mismo está confinado, estigmatizado, segregado en esa zona y depende de la trata para sobrevivir – ahí están sus familiares, sus amigos y quienes trabajan con él – y trata de preservar a esta población del coronavirus con medidas de distanciamiento social, la milicia no tiene este compromiso. Utiliza los espacios urbanos, extrae sus beneficios a través del monopolio de los servicios, negocios y bienes que posee. La diferencia es que los milicianos no viven en esas regiones y, si se enferman, van a los mejores hospitales de Río de Janeiro, porque tienen mucho dinero. Esta es la diferencia básica entre la milicia y el comercio de drogas: el comercio de drogas está confinado, es de otra clase social, es el vulnerable y pobre de este país quebrado. La milicia es de una clase social diferente, tiene articulación política y puede beneficiarse de ello. Por supuesto, los milicianos se venderán como héroes, salvadores, los que matan a los bandidos, pero ellos son los propios bandidos. Pero en esta pandemia, el héroe puede ser el que consiga un mejor hospital, el que consiga romper la línea del hospital público, el que consiga un respirador para la población más pobre, alimentando así a la clientela, ya que éste es también un año electoral.

-¿Puede la pandemia reconfigurar las relaciones del estado con poderes paralelos como el tráfico y la milicia?

No trabajo con la idea de que hay un poder paralelo. Tanto la milicia como el narcotráfico tienen relaciones directas con el poder del Estado. El tráfico está regulado por operaciones policiales, sobornos, tráfico de armas y cuenta con la presencia de la policía. Es la policía la que recibe el “arreglo”, la que regula las facciones dentro de los territorios, la que interviene en el escenario de las disputas, en definitiva, es la policía la que juega el papel decisivo del Estado en el narcotráfico. Es a través de las acciones de los agentes de seguridad pública que se configura el tráfico de drogas en Brasil hoy en día. En la milicia, la acción es directa y se realiza bajo la administración y dirección del propio agente de seguridad pública, que es la milicia y que operará. Así que, en ambos casos, no hay poder paralelo.

Con la pandemia, el número de enfrentamientos entre el tráfico de drogas y la policía ha disminuido, pero no han dejado de existir. Las milicias, como siempre, no tienen grandes dificultades para actuar. Como el tráfico de drogas está confinado a las favelas y a las zonas periféricas, está segregado y controlado por políticas de ejecuciones sumarias, enfrentamientos y muertes permanentes. En este sentido, el tráfico de drogas es más reducido y trata de protegerse en estas áreas porque no tiene a dónde ir. Por lo tanto, al protegerse contra el Covid-19, el tráfico también protege a la comunidad. El comportamiento de la milicia, por otra parte, es el de reanudar sus negocios, centrándose en la apertura del comercio, en no distanciarse de la sociedad, en volver a sus empresas a toda velocidad, en gravar a los comerciantes, que necesitan abrir sus negocios para ser gravados. Por último, el retorno de la economía, a la milicia, es mejor y no sufre ningún control o combate por parte del Estado porque los milicianos son los propios agentes de seguridad. Este escenario se ha mantenido y reforzado.

El coronavirus favorece la estructura de las milicias, que se benefician y acumulan una cantidad razonable de dinero, lo que en este momento es importante debido al proceso electoral. Los traficantes no son candidatos, aunque pueden apoyar a personas cercanas a ellos, mientras que los milicianos son candidatos, por lo que abogan por la reapertura del comercio y el funcionamiento de la economía, porque necesitan lanzar sus trayectorias políticas electorales, buscando la victoria y fortaleciendo su poder. La milicia tiene interés en este proyecto porque es muy beneficioso.

En este momento, el coronavirus está trayendo sufrimiento y una reducción de dinero a la población más pobre, que no tiene forma de trabajar o ha perdido su trabajo y depende de la ayuda de emergencia. Muchas personas no pueden ni siquiera acceder a ella e incluso aquellos que pueden, tendrán dificultades para sobrevivir. Esta situación favorece la lógica del clientelismo y la milicia, que en este momento quiere dar algún tipo de beneficio a estas comunidades y, con ello, aumentar los votos más adelante. Así que el viejo clientelismo va a volver muy fuerte en este momento de crisis.

– ¿Qué regiones periféricas de Río de Janeiro están siendo más afectadas en este momento?

La pandemia está golpeando principalmente en las zonas donde la cara ilegal del estado suele matar más. Solemos decir que es la cara de lo que Achille Mbembe llama necropolítica, es decir, la capacidad del estado para determinar quién vivirá y quién morirá, una bionecropolítica. El Covid-19 ha golpeado más duramente a las zonas más pobres que no tienen acceso a la protección social, al ingreso mínimo para sobrevivir, no tienen acceso a la red de salud adecuada ni a los recursos de agua, higiene, limpieza y alimentos, y por lo tanto no tienen un estado inmunológico fortalecido para enfrentar la pandemia. Estas son las zonas en las que el estado normalmente ya opera matanzas y ahora hay una superposición: las zonas en las que la gente moría debido a la confrontación con el aparato policial, la milicia o las facciones de la droga también están siendo cubiertas por el mayor número de muertes debido a la pandemia.

Así que hay una continuación de la necropolítica en otra dimensión, que termina siendo una cara de la misma moneda: la moneda de la violencia, que reprime y recae sobre estos grupos segregados, racialmente discriminados, que se mantienen al margen de la pobreza, sin acceso a los recursos, a la educación. Ahora, estas poblaciones están experimentando otro drama: el de la falta de acceso a la salud, que se ha degradado en estas zonas.

– ¿Cuál es su evaluación de las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a la pandemia en las favelas y las periferias de Río?

Las acciones emprendidas por el Estado en relación con la pandemia son absolutamente inapropiadas, sin capacidad para ayudar a la población, con discursos y prácticas contradictorias. A nivel federal, por ejemplo, hay un discurso irresponsable, asesino y negativo. El discurso de Bolsonaro es que no hay pandemia, que es una “gripecita” y que la muerte de los enfermos y los ancianos es natural. Este es un discurso que gusta a varios empresarios del mundo capitalista, porque significa que la gente muere y la economía sigue funcionando. El presidente hace este discurso desde la concepción de que está protegiendo a la población pobre, que no puede dejar de trabajar, porque tiene que mover el país y mantener a sus familias. Simplemente ignora y no pone en práctica ningún plan para proteger a esta población – la ayuda de emergencia aprobada, fue para su disgusto y la gente tiene dificultades para acceder a ella. Además, el sistema de distribución de ayuda obliga a la gente a hacer cola en los bancos, lo que aumenta aún más el riesgo de contaminación. El cuadro es muy duro y el presidente trabaja con libertinaje, sarcasmo y cinismo. Decir “¿y qué?” que tantos miles de personas han muerto es simplemente libertinaje y burla ante la población que va a morir.

Lo más difícil de todo es que esta misma población ve en el presidente a alguien que les ayudará. Esta población, sin acceso a la información que la proteja, cree en este liderazgo. El presidente fue elegido como líder y empuja a todos sus seguidores al abismo. Los que van al abismo creen que se están salvando, pero están siendo victimizados y muriendo. Es un comportamiento muy humillante, degradante, triste y serio por parte de un presidente que no va a ser golpeado y que no va a rendir cuentas.

– ¿Cómo puede la pandemia influir en el escenario electoral de los municipios y cómo ha influido la perspectiva de las elecciones en la acción del Congreso para afrontar esta crisis?

Este es un año electoral, de elecciones municipales, y toda la base del Congreso se está moviendo para favorecer sus bases electorales en los municipios. Las elecciones de 2020 son decisivas para que los diputados y senadores se perpetúen en 2022, por lo que la Cámara de Diputados y el Senado no tienen ningún interés en tocar el procedimiento de impeachment abierto contra el presidente. Su interés es otro: es distribuir los ingresos de este gobierno a sus bases electorales para protegerse de la pandemia y, en consecuencia, al pueblo para verlos como benefactores y votar a sus aliados electorales donde estén. Las solicitudes de impeachment no serán analizadas porque es un momento clave en el proceso electoral y abrir una destitución en este momento sería acabar con el famoso clientelismo del de “tómalo, dalo acá”, de los corrales que dependerá de las enmiendas parlamentarias y de la distribución de recursos al SUS (Sistema Único de Salud) y a los hospitales públicos. Esta asignación de recursos acompañará los vínculos de estos diputados y senadores con el gobierno federal, con las políticas públicas que este gobierno sigue llevando a cabo, a pesar de todas las contradicciones del discurso de la beca. Al menos el Ministerio de Salud sigue intentando hacer algo, especialmente los médicos y enfermeras que están en primera línea.

Bolsonaro no es mito alguno. Sería un mito si contrajera el coronavirus y viniera al Hospital Adão Pereira Nunes, en Duque de Caxias, e intentara tratarse a sí mismo en una enfermería con más de 50 personas, sin distancia de las camas, e intentara hacer fila para tener acceso a los aparatos respiratorios, a la UCI. Si lo hizo y sobrevivió, podría ser un mito de repente. Pero como no lo hará, cualquiera de los políticos lo hará, como el alcalde del Duque de Caxias, Washington Reis. Estos hombres sólo están interesados en difundir sus estructuras de poder y, en este momento, no harán nada contra el gobierno federal porque sería en su propio interés, su forma de hacer política y su base electoral.

La contradicción del gobierno federal lleva a la contradicción de todos los estados. Los gobernantes que intentan hacer algo son descalificados por Bolsonaro, que aprueba reglas que rompen con la distancia social. Los gobernadores se ven obligados a acudir a los tribunales para protegerse de las medidas provisionales del gobierno federal. Los gobiernos aliados juegan el juego del presidente porque no han tenido situaciones tan graves en sus estados, pero aquellos que están sintiendo los efectos de la pandemia con dureza están luchando para tratar de sobrevivir.

En los gobiernos municipales, la situación es aún más contradictoria. En la Baixada Fluminense, la pandemia se encuentra en un estado creciente y los gobiernos aliados al gobierno federal están adoptando una postura negativa y un discurso religioso de que las iglesias evangélicas sanarán a la gente a través de la fe. Estos discursos se están extendiendo a las poblaciones más pobres y a los municipios de la periferia de la región metropolitana de Río de Janeiro, y han causado muertes y sufrimientos.

En mi opinión, las actividades del Estado se ven comprometidas por la disidencia y la confrontación entre las diversas instancias, por acciones nefastas, degradantes y cínicas. El Ministerio de Salud vive en la cuerda floja, y el ex ministro (Luiz Henrique) Mandetta, que intentó hacer algo, fue defenestrado. El ex ministro (Nelson) Teich no dijo a lo que vino, no dijo nada con nada y no tomó medidas. No sé cómo llegamos a ese estado en este país. Todavía no tenemos la luz al final del túnel para evaluar todo eso.

– ¿Es posible proyectar un escenario post-pandémico en las favelas y periferias de Río de Janeiro?

Proyectar un escenario post-pandémico en las favelas y periferias de la Baixada Fluminense es un ejercicio de imaginación. Todavía no tenemos una imagen muy precisa de cómo será. Por lo que he dicho hasta ahora, la tendencia es a reforzar las estructuras de sufrimiento del pueblo y las estructuras de poder de la cara ilegal del Estado, tanto en el narcotráfico como en las milicias, así como la estructura de poder político que se elige del crimen organizado. Esta estructura tiende a proyectarse porque utilizará los recursos del clientelismo para beneficiar a los que son sus aliados en estos espacios. Por supuesto, hay resistencia y no todo está perdido. Todavía tenemos grupos de movimientos sociales y organizaciones comunitarias y espacios de discusión crítica y solidaridad que están funcionando en estas áreas. Si no existieran, la situación sería mucho más grave.

Estas instituciones también están utilizando sus capacidades para apoyar a esta población y son capaces de hacerlo. Pero veo que la estructura más amplia de la delincuencia organizada es más capaz de apoyar y proteger a esta población y ha podido hacerlo gracias a los recursos, el control militarizado que tienen, la violencia que ejercen, el apoyo político que reciben de los que están en el poder hoy en día en los gobiernos federal y estatales. Estos grupos tienen una forma de proyectarse mucho.

El post-pandémico para estas zonas será muy duro. ¿Cómo será la realidad de la salud pública en estas zonas después de la pandemia? ¿Será mejor? Todo indica que no será así, porque los recursos se están asignando de manera inadecuada y el SUS, se convirtió en un héroe nacional, fue una mera contingencia, porque no había otro sistema que pudiera manejar este sufrimiento y esta pandemia. El SUS apareció en un escenario de crecimiento y expansión, pero no fue planificado en absoluto y la post-pandemia no garantiza que él SUS pueda recibir ningún tipo de contribución para mejorar las condiciones de atención en estas áreas de las periferias y barrios marginales.

El área de la educación también se verá bastante afectada y el debate sobre la educación a distancia ni siquiera ha sido significativo. Hablan de cómo poner en práctica la educación a distancia en muchos municipios, pero los niños que trabajan de esta manera sufren un tremendo estrés con sus familias y no se hace un trabajo de calidad en este sentido: no hay ninguna plataforma o acceso a Internet para el trabajo a distancia. La gente no tiene dispositivos y equipos que les garanticen la calidad de este acceso, es decir, todo es muy precario. Es la educación precaria que se está poniendo en práctica para decir que se está haciendo algo y, en medio de todo esto, los estudiantes seguirán haciendo el Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem). ¿Quién podrá participar si las clases a distancia son de baja calidad y los servicios tan precarios? Beneficiará a los que tienen más recursos, más acceso y que tienen condiciones. Los más pobres y los moradores de las periferias, como siempre, serán perjudicados.

La pos-pandémica será mucho peor que la pre-pandémica porque reforzará y ampliará la brecha social y destruirá aún más las políticas públicas existentes. El futuro exige un cambio absoluto en la asignación de recursos por las leyes de presupuesto para asignar proyectos en el campo de la educación y la salud en estas comunidades. Pero esto no es lo que vemos a nivel federal; vemos la asignación de recursos a aquellos que son los acreedores del Estado, con los que el Estado tiene deudas: los contratistas, los banqueros y la agroindustria son los receptores de los recursos públicos. Ellos son los que siguen ganando y el gobierno federal quiere que sigan ganando porque son los que financiaron la campaña del propio gobierno federal. En este sentido, no veo un cambio significativo en la asignación de recursos públicos a las políticas públicas que protegen a la población más vulnerable. No veo que esta sea la señal que se está dando. El intento de reanudar el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) de la era petista es un mal chiste, porque no tiene una expresión efectiva y será inexpresivo en términos de contribución. El programa dependerá de cómo se desarrolle la pandemia para ser implementado. Eso no es suficiente y se necesitaría algo más significativo en términos de políticas públicas. El escenario va a ser mucho más duro que lo que estamos experimentando ahora.