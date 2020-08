A poco de haber aprobado una impopular suba de los precios de la gasolina y de liquidar el monopolio estatal de su venta, ahora dolarizada, el gobierno venezolano decidió convocar a elecciones parlamentarias para diciembre. La oposición se muestra, una vez más, dividida y atada a una estrategia diseñada fuera del país.

O. A. López, desde Caracas

Brecha, 7-8-2020

Correspondencia de Prensa, 8-8-2020

La llegada de los buques iraníes que llevaron combustible a Venezuela a fines de mayo y alimentos a mediados de junio, desafiando la política de sanciones de Estados Unidos, produjo, en el corto plazo, una pequeña victoria del gobierno de Nicolás Maduro en la escena internacional. Pero por sobre todas las cosas marcó de manera ineludible el comienzo de una era pospetrolera para el país caribeño.

Es que por esas fechas el gobierno se vio obligado a tomar dos decisiones que había eludido desde hace muchos años y que eran anatema para el chavismo: el aumento y la dolarización del precio de la gasolina. El gobierno anunció el 30 de mayo un esquema de precios de la gasolina que cuenta con dos modos de venta. Uno va dirigido a unos 1.200 expendios públicos que venden de manera limitada y extrasubvencionada a quienes poseen el llamado carnet de la patria, que permite beneficiarse de algunas políticas de asistencia estatal: 120 litros mensuales por vehículo (60 para las motocicletas), a tan sólo 3 dólares el total. El otro modo contempla unos 200 expendios, donde empresarios privados pueden vender gasolina libremente a 0,5 dólares el litro. El gobierno anunció los nuevos precios tanto en bolívares como dólares y aclaró que en el modo de venta privada el pago se efectuará «a través de tarjetas, divisas o del petro», lo que en los hechos significa oficializar el pago en moneda estadounidense.

El precio irrisorio del modo público, que según el gobierno será de vigencia transitoria, posibilitaría, según advirtieron varios analistas, acentuar los problemas ya existentes de reventa, corrupción y contrabando. Pero la verdadera novedad del anuncio radicó en imponer de hecho el modo privado, dolarizado, como la principal forma de abastecimiento para el venezolano promedio, en contraste con la histórica tradición de venta monopólica estatal a precios prácticamente simbólicos.

Lo cierto es que desde hace años, varios estados, especialmente los fronterizos con Colombia, venían sufriendo fuerte escasez de combustible a causa del contrabando. Para surtir sus vehículos, los pobladores debían pasar horas y hasta días en las enormes colas (véase «Aguafuertes maracuchas», Brecha, 20-XII-19). Con el paso del tiempo, el flagelo se fue viralizando por todo el territorio nacional y llegó a Caracas justo cuando comenzaba la cuarentena por el coronavirus, el 17 de marzo.

Adiós al país petrolero

Con los buques en puerto seguro, luego del primer envío (1,5 millones de barriles de gasolina y aditivos para refinación) empezaron a surtirse algunas gasolineras, pero aún no se sabe a ciencia cierta si estas transferencias de gasolina del exterior se podrán estabilizar y si la actividad de las refinerías venezolanas podrá volver a la normalidad. En ambos escenarios es clave la gestión de los iraníes y su capacidad de evadir las acciones de Estados Unidos, donde un juzgado del distrito de Columbia emitió a mediados de julio una orden de decomiso de los cargamentos con rumbo a Venezuela.

Las refinerías venezolanas se habían venido paralizando paulatinamente a lo largo del último año, en la medida en que la estatal venezolana PDVSA entraba en un espiral imparable de crisis. Este fenómeno ha convertido al otrora país petrolero en uno dependiente de gasolina importada y a una economía basada en la renta de los pozos en una apenas sustentada en las remesas de los emigrantes y la explotación del oro (véase «¿Estabilización o desmantelamiento?», Brecha, 13-III-20), además del escaso petróleo que todavía pueda vender.

La crisis de PDVSA se debe a una ola de problemas de diversa índole y de larga data. La compañía arrastraba desde hacía años severos problemas de gestión, falta de inversión, escasez de mano de obra calificada y corrupción, entre otros, que venían reduciendo paulatinamente su producción (véase «Asfixiar al ahogado», Brecha, 13-IX-19). En los últimos tiempos, los violentos altibajos en los precios internacionales del petróleo y la competencia del fracking bajaron el flujo de caja de la compañía a mínimos históricos. Además, las pugnas internas del oficialismo llevaron a la cárcel a dos de sus presidentes nombrados por Maduro y al exilio al nombrado por Hugo Chávez. Un cuarto titular de la empresa estatal fue destituido a comienzos de este año.

Como si todo esto no fuera suficiente, en 2019 las sanciones internacionales a Venezuela, que hasta el momento se habían limitado a las cuentas en el extranjero de algunos funcionarios, se dirigieron a partir de entonces contra PDVSA. Amparándose en ellas, la Casa Blanca ejerce fuerte presión contra navieras, empresas privadas y gobiernos de terceros países con el fin de llevar al mínimo las exportaciones de la estatal y su suministro de insumos.

PDVSA viene transitando así un vía crucis donde produce lo mínimo necesario para el consumo interno, y a veces ni siquiera. Retomar el impulso de la producción a gran escala ya parece un escenario quimérico. Según datos de la OPEP, a comienzos de junio la petrolera venezolana producía poco más de 500 mil barriles diarios, cuando durante 2012 extraía casi 3 millones diarios.

La línea amarilla

Es esta situación la que ha obligado a Maduro a cruzar la línea amarilla de los aumentos elevados en el precio de la gasolina para consumo interno. Lo que en cualquier país es una decisión lógica u ordinaria, en Venezuela ha marcado un hito. Hasta ahora, a los mandatarios sucedidos en los últimos 30 años les había temblado el pulso a la hora de realizar un aumento en los precios de la gasolina, puesto que había quedado grabado en el imaginario colectivo lo ocurrido en el año 1989, cuando el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, intentó llevar los precios al nivel internacional y desencadenó la oleada de protestas más grandes en la historia del país, recordadas como el Caracazo o Sacudón, el gran acontecimiento-hito de donde emergió Chávez y el chavismo, aún en el poder. Ahora, en 2020, no sólo es aumento lo que se resuelve, sino también dolarización, asumida por primera vez de manera pública por el presidente y que acompaña un proceso de dolarización más amplio ya en marcha en la economía venezolana.

Quienes con más ahínco discutieron el aumento y la dolarización de los precios de la gasolina fueron los propios chavistas. La oposición, especialmente la neoliberal, siempre estuvo de acuerdo con llevar la gasolina a precios internacionales, mientras el chavismo tradicionalmente defendía precios acordes a un país petrolero. Pero en 30 años las cosas han cambiado. Ya puede decirse que Venezuela no es más un país petrolero. Quizás el chavismo irá comprendiendo que desde hace tiempo se debían haber tomado medidas para ahorrar la majestuosa subvención a la gasolina que financiaba sobre todo los carros privados de las clases medias y altas.

Aunque es improbable que tenga éxito una convocatoria de la oposición establecida que vaya contra estas medidas, es factible ver protestas en los lugares que no han sido surtidos. Pero un estallido como el del 89 no dependerá de este aumento o de la dolarización, sino en todo caso de la falta de suministro. Y no tanto de gasolina, sino de diésel y gas doméstico, consumidos masivamente por los sectores populares. El diésel se utiliza en el transporte público y en el de alimentos, así que mantener su abastecimiento es el principal reto del gobierno (véase «Maduro camina sobre un campo minado», Brecha, 30-IV-20). Su subvención fue ratificada a comienzos de junio, a la par que se anunciaba el aumento en la gasolina.

El actual aumento golpeará sobre todo a los motorizados, a los pescadores artesanales y a quienes aún tienen vehículos privados en áreas populares, entre otros sectores. De todas formas, todos ellos ya compraban la gasolina más cara en el mercado negro, donde cuesta de 2 a 4 dólares el litro, lo mismo que repuestos y lubricantes, también en dólares, tan es así que el transporte privado que ha logrado sobrevivir a estos años de crisis lo ha hecho en tanto ha podido proveerse de la divisa estadounidense. Pero el verdadero temor que ha generado la medida es que sea un pistoletazo para el aumento desconsiderado y dolarizado de los servicios públicos.

Nuevas elecciones parlamentarias

En ese marco de crisis y en medio de la pandemia de covid-19, mediante tres decisiones diferentes realizadas entre junio y julio, el Tribunal Supremo de Justicia intervino las directivas de los partidos opositores Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. De esa manera, procedió a nombrar como sus presidentes a dirigentes que venían manteniendo negociaciones, más o menos abiertas, con el Ejecutivo nacional.

El 13 de junio, en otra cuestionada medida, el Tribunal Supremo de Justicia también nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez que no pudieron ponerse de acuerdo las facciones internas de la Asamblea Nacional, órgano encargado por la Constitución de designar a los integrantes del CNE. La nueva conformación del ente de contralor electoral incluye la participación de actores de partidos políticos minoritarios de oposición que desde finales de 2019 decidieron sentarse en una mesa de diálogo nacional con el gobierno. Hasta ahora, las decisiones del CNE han sido tomadas en consenso entre miembros de esa corriente opositora y el oficialismo. El organismo ha anunciado el 6 de diciembre como fecha de realización de las próximas elecciones legislativas.

El 24 de junio, el presidente Maduro anunció además la posibilidad de un referendo revocatorio presidencial a celebrarse en 2022. Se trata de un instrumento contenido en la Constitución al que se puede someter a cualquiera de los cargos obtenidos en elección popular. Si bien la propuesta no ha generado mayores expectativas, sobre todo debido a que en 2016 un referéndum de esas características fue bloqueado por el propio oficialismo mediante el anterior CNE, es la primera vez que se prefigura un escenario de este tipo desde el propio partido de gobierno.

¿Abstenerse o no abstenerse?

El conjunto de medidas y decisiones institucionales no ha recibido reacciones contundentes de las corrientes mayoritarias de las fuerzas opositoras, quienes se han mostrado impotentes a la hora de responder, no sólo por la desmovilización generada por la pandemia y las medidas de cuarentena, sino también por su desgaste político y el cúmulo de derrotas sufridas desde el intento fallido de golpe del 30 de abril de 2019 –en el que muchos líderes de los partidos opositores participaron de manera pública–, hasta el también fallido intento de desembarco de paramilitares a comienzos de mayo, la llamada Operación Gedeón. Derrotas enmarcadas en la estrategia de los sectores más radicales, que gastaron toda la pólvora en el nombramiento de un interinato, el de Juan Guaidó, que hasta ahora no presenta ningún saldo a favor en cuanto a presión y movilización interna.

Con toda esta armadura institucional electoral en marcha, con las tarjetas de los partidos activadas, con múltiples colores y marcas políticas, sólo hay algo que aún no termina de verificarse y para ello habrá que esperar al día de las elecciones: si los militantes y votantes de la oposición realmente se entusiasman con la situación de desgaste en la popularidad del oficialismo y deciden acudir a las urnas, o si, por el contrario, rechazan el nuevo escenario electoral, armado por las instituciones oficiales con actores opositores minoritarios, y deciden no participar. Es que el liderazgo opositor ha denunciado este escenario como anticonstitucional y ha decidido no presentarse a los comicios de diciembre. La alta abstención de 54 por ciento con la que se eligió a Maduro en las presidenciales de mayo de 2018 dejó el camino abierto para el interinato de Guaidó y la vía violenta para intentar la transición política. Una alta abstención el 6 de diciembre próximo podría mostrar que no sólo el partido de gobierno, sino incluso todo el sistema político afín están en entredicho, y que los votantes opositores, que crecieron enormemente en las legislativas de 2015, no aceptan la cooptación de sus partidos.

Pero parte de la oposición también recuerda lo ocurrido en las parlamentarias de 2005, cuando se llamó a no votar y se dejó sólo en el Poder Legislativo al chavismo. Gracias a ello terminó ocupando finalmente todas las instituciones, y con el paso del tiempo aquella decisión de abstenerse ha concitado la autocrítica de distintos voceros opositores. Para intentar persuadirlos en esta ocasión, Maduro ha dejado el anzuelo con la jugosa carnada de un posible referendo revocatorio para 2022. ¿Podrá la nueva oposición navegar hasta allá o naufragará antes de tiempo? ¿Cumplirá su palabra el gobierno? Todo está por verse.