The Guardian – elDiario, en español, 12-7-2020

Correspondencia de Prensa, 13-7-2020



La pandemia ha superado esta semana los 12 millones de casos en todo el mundo y las 550.000 muertes. Aunque Europa ha flexibilizado las medidas de contención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que el virus está fuera de control “en la mayor parte del mundo”. De hecho, la pandemia “está empeorando”, ha asegurado el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Uno de los países con la situación más complicada es EEUU, que sigue siendo el país con más infectados y fallecidos en todo el mundo. En seis de los últimos diez días, EEUU ha registrado récords en el número diario de casos detectados. En este contexto, y tras dos meses de amenazas, Washington ha anunciado formalmente su salida de la OMS, que se hará efectiva el año que viene. “No es exagerado decir que la retirada probablemente costará vidas estadounidenses y extranjeras”, denuncian los expertos.

La OMS pondrá en marcha una evaluación “independiente y exhaustiva” de la respuesta internacional a la pandemia, incluida la respuesta del propio organismo de la ONU. Tan solo dos días después del anuncio de retirada de EEUU, motivada por sus duras críticas contra la OMS por su gestión, la organización sanitaria anunciaba algunos detalles del comité de respuesta e insistía en que la decisión no tiene nada que ver con las críticas y la salida de EEUU.

La pandemia ha provocado un aumento sin precedentes del tráfico de mascarillas y otros productos sanitarios falsificados, según ha denunciado este miércoles la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en un informe. Por otro lado, 73 países han advertido en una encuesta de la OMS que corren el riesgo de que se agoten sus existencias de medicamentos contra el VIH.

A principios de la semana, India, que ya es el tercer país con más casos en todo el mundo por detrás de EEUU y Brasil, superaba los 20.000 muertos por coronavirus. ¿Por qué India no ha sido capaz de conseguir que un confinamiento tan estricto y largo logre aplanar la curva de contagios? Los expertos señalan que se debe a su falta de respuesta en materia sanitaria, la cual no ha acompañado a las medidas de distanciamiento social.

Israel sufre actualmente una segunda ola “más peligrosa que la primera”, tal y como han confirmado las autoridades sanitarias. El país de Oriente Medio ha pasado de registrar un promedio semanal de menos de 15 nuevos casos diarios tras conseguir aplanar la curva en una primera fase, a alcanzar casi 1.000 a principios de semana. Los contagios se han disparado un 500% en tan solo un mes y han aumentado prácticamente en todo el país. Por ello, el Gobierno de Netanyahu ha anunciado una vuelta de las restricciones entre las que se incluye el cierre de bares, discotecas, gimnasios, etc.

Melbourne, Australia, ha vuelto este jueves al confinamiento generalizado por un repunte en el número de casos, pero en esta ocasión no está presente el optimismo de la primera vez. “No es el confinamiento, sino la idea de que este brote, si continúa, podría meternos de lleno en lo que hasta ahora veíamos como cosas que ocurrían en otros países”, señala un residente de la ciudad. Australia ha anunciado este viernes que a partir de la semana que viene limitará la entrada de llegadas desde el extranjero a 4.000 personas a la semana, lo que supone aproximadamente la mitad de la media actual.

En Alemania, un tribunal ha anulado las restricciones impuestas en la localidad afectada por un brote de 1.500 personas en un matadero tras considerarlas desproporcionadas. Estaba previsto que las restricciones finalizaran este miércoles, aunque con la opción de una nueva prórroga. Restaurantes, bares y gimnasios han podido reabrir, de acuerdo con las restricciones nacionales.

El Gobierno de Bolsonaro se ha gastado 1,8 millones de euros para mejorar la imagen de Brasil en el exterior durante la pandemia. Brasil cumula 1.755.799 casos y casi 70.000 fallecidos. Además, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ha dado positivo este martes por coronavirus. Otros dos líderes latinoamericanos también han dado positivo: la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y Diosdado Cabello, número dos de Nicolás Maduro en Venezuela.

Terminamos con Japón, cuya capital está registrando también un aumento en el número de casos. Sin embargo, las autoridades aseguran que el sistema sanitario está preparado y que no es necesario reactivar las restricciones previas. Entre las medidas para evitar los contagios, Japón recomienda por ejemplo a la gente que no grite cuando se suba a la montaña rusa del parque de atracciones y que no cante cuando acuda a los campos de fútbol.