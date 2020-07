El desempleo de abril se ubicó en 9,7% y cayeron los ingresos por hogar y per cápita.

Contrario a lo observado en marzo, el desempleo registrado fue mayor en el interior del país que en Montevideo.

La Diaria, 30-6-2020

Correspondencia de Prensa, 3-7-2020

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó las cifras de desempleo de abril, que se ubicó en 9,7%, con una diferencia de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior, cuando había llegado a 10,1%. Contrario a lo observado en marzo, el desempleo registrado fue mayor en el interior del país (10%) que en Montevideo (9,2%). Asimismo, se amplió la diferencia entre hombres y mujeres, con 8,9% y 10,7% de desocupados, respectivamente. El índice de empleo se ubicó en 52,1% y la tasa de actividad en 57,7%.

Debido al contexto de emergencia sanitaria, el INE incorporó al boletín técnico nuevos indicadores del mercado laboral; uno de ellos es el teletrabajo. En abril, 5,3% del total de ocupados declararon teletrabajar habitualmente, mientras que la cifra asciende a 19,3% cuando se considera también a los que están trabajando en esa modalidad por razones coyunturales o extraordinarias. Por otra parte, los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representan 23,7% del total de los ocupados en abril, con un incremento de 14,3% respecto del mes anterior. En ese sentido, el informe destaca que “uno de los efectos de la emergencia sanitaria en el empleo se observa en la evolución de los ocupados ausentes temporalmente”.

Si bien en las primeras semanas de marzo las estimaciones de ocupados ausentes fueron similares al mismo mes del año anterior, aumentaron “notoriamente” hacia el final del mes y alcanzaron los niveles más altos durante la primera y la segunda semana de abril, con 23,3% y 27,2%, respectivamente. Entre los motivos de ausencia del trabajo entre los ocupados ausentes, 36,6% declara no haber trabajado por estar suspendido por el contexto de emergencia o encontrarse en cuarentena, mientras que 31,1% se encuentra en seguro de paro, ya sea especial o común.

El número de inactivos en abril aumentó en 40.000 personas con respecto al mes anterior y el número de ocupados se redujo en 26.000 personas. Entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (110.000 personas), 49,9% dice que no lo hizo debido a la coyuntura de la pandemia. Por otra parte, entre la población ocupada se registró un subempleo de 8,5% (ocupados que trabajan menos de 40 horas a la semana y manifiestan el deseo de trabajar más horas, están disponibles para hacerlo y no lo hacen porque no consiguen más trabajo), 21,5% no están registrados en la seguridad social y 75,7% declararon tener un empleo sin restricciones.

El INE indica que en la actual situación de emergencia sanitaria, “en la que muchos sectores han visto reducido su nivel de actividad y el llamado al confinamiento voluntario de la población, es posible que la búsqueda de empleo se encuentre reducida debido a la complejidad de la situación”, con empresas cerradas y escasa demanda. En ese sentido, las dificultades del contexto “pueden llevar a que algunas personas desistan de buscar trabajo por el momento y por tal motivo serán clasificadas como inactivas”, lo que puede explicar la caída de 1,3 puntos porcentuales en la tasa de actividad de abril respecto de marzo.

En el boletín técnico, el INE explica que en el marco de la pandemia la Encuesta Continua de Hogares dejó de ser presencial y pasó a realizarse de manera telefónica, por lo cual hasta que no se puedan descartar o medir los sesgos entre una y otra modalidad, se resolvió no hacer estimaciones trimestrales. En ese sentido, las comparaciones con estimaciones hechas con encuestas presenciales se consideran “medida de referencia”.

Caída de los ingresos

El ingreso medio de los hogares para el total del país en abril fue de 61.216 pesos, ubicándose 2.120 por debajo de la estimación correspondiente al mes anterior (63.336 pesos). El ingreso medio de los hogares es mayor en Montevideo en comparación con el interior del país, siendo de 73.415 y 52.787 pesos, respectivamente. Por otro lado, la mediana del ingreso de los hogares de todo el país en abril se situó en 48.744 pesos, lo que implica que 50% de los hogares percibe un ingreso menor o igual a ese monto. Este valor es 1.860 pesos inferior al valor de marzo (50.604 pesos). En Montevideo, la mediana de ingreso es de 59.085 pesos y en el interior, de 43.227 pesos.

El ingreso medio per cápita para todo el país se estimó en 21.728 pesos mensuales (1), 756 menor respecto del mes anterior (22.484 pesos). En Montevideo este ingreso se ubicó en 27.176 pesos, con una caída de 1.711 pesos respecto de marzo, mientras que en el interior la diferencia es de -133 pesos, llegando a 18.218 pesos. La estimación de la mediana del ingreso per cápita de los hogares para el total del país en abril se situó en 19.383 pesos, lo que implica que la mitad de los hogares tienen un ingreso per cápita menor o igual a ese monto. Este valor es 535 pesos inferior al valor estimado en el mes anterior (19.918).

Nota

1) Equivalente a 485 dólares. (Redacción Correspondencia de Prensa)