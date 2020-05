Una encuesta de Agência Pública muestra que las muertes y hospitalizaciones de negros y pardos de mediana edad aumentan más que en los blancos; en São Paulo, récord de muertes se producen donde la población negra es más numerosa.

Agência Pública, 6-5-2020

Traducción de Correspondencia de Prensa, 7-5-2020

En dos semanas, el número de negros que mueren por el Covid-19 en Brasil se ha quintuplicado. Del 11 al 26 de abril, las muertes de pacientes negros confirmadas por el Gobierno Federal fueron de poco más de 180 a más de 930. Además, el número de brasileños negros hospitalizados por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) causado por coronavirus aumentó a 5,5 veces.

El aumento de las muertes de pacientes blancos fue mucho menor: en las mismas dos semanas, el número llegó a poco más del triple. Y el número de brasileños blancos hospitalizados aumentó en una proporción similar.

La explosión de casos de negros hospitalizados o que mueren a causa del Covid-19 ha descubierto las desigualdades raciales en el Brasil: entre los negros, hay una muerte cada tres hospitalizados por el SARS causado por el coronavirus; entre los blancos, hay una muerte cada 4,4 hospitalizaciones.

Los datos son el resultado de un análisis realizado por Agência Pública basado en los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud que contienen información sobre la raza y el color de las hospitalizaciones y las muertes por coronavirus. El Gobierno Federal divulgó estas cifras actualizadas sólo hasta el 26 de abril.

Por cada muerte en Moema, cuatro mueren en Brasilândia

En São Paulo, la ciudad más grande del país y la que tiene el mayor número de muertes por Covid-19, son los barrios donde se concentra la población negra los que traen el mayor número de muertes por la enfermedad. Según Pública, de los diez distritos con mayor número absoluto de muertes causadas por el coronavirus, ocho tienen más negros que el promedio de São Paulo.

El barrio con el mayor número absoluto de muertes es Brasilândia, con 103 casos. La región tiene alrededor del 50% de la población negra – el promedio de São Paulo es del 37%. En el extremo opuesto, el barrio con menos negros de la ciudad, Moema, tuvo 26 muertes. El promedio de la población negra de la región es inferior al 6%.

Incluso ajustando las muertes a la población, los dos barrios tienen realidades diferentes: comparado con el número de residentes de Moema, Brasilândia tiene alrededor de un 25% más de muertes. Pública consideró los datos del último censo (2010) para los cálculos de población y raza/color de los residentes.

Los barrios de la periferia y con más residentes negros que el promedio de São Paulo han visto los casos de Covid-19 dispararse, y con ellos, las muertes. Jardim Ângela, el barrio con el mayor porcentaje de negros de toda la ciudad, ha visto las muertes por coronavirus casi triplicarse en unas dos semanas. Grajaú, Parelheiros, Itaim Paulista, Jardim Helena, Capão Redondo y Pedreira, todos barrios con mayoría de negros, más que duplicaron las muertes de Covid-19 en el mismo período.

El avance del coronavirus en la periferia de São Paulo ha acortado la distancia de las muertes entre los barrios más ricos, donde aparecieron los primeros casos de Covid-19. El 17 de abril, los barrios con menos población negra que el promedio de la ciudad tuvieron un 13% más de muertes que las regiones donde viven más negros. Dos semanas después, esa diferencia cayó al 3%. Si la tendencia continúa, los barrios donde el promedio de la ciudad viven más negro que los barrios donde viven menos gente negra.

El periodista Lucas Veloso, cofundador de la Agencia de Periodismo Mural de la Periferia, vive en una de las principales avenidas de Guaianases, un barrio situado en el extremo este de la ciudad de São Paulo. Señala que el movimiento de transeúntes en el sitio ha aumentado en las últimas semanas, en comparación con la semana del 24 de marzo cuando el Gobernador João Doria (PSDB) instituyó la cuarentena en el estado. “En las dos primeras semanas [después del anuncio del decreto], las calles estaban de hecho más desiertas. El movimiento de la feria que ocurre los miércoles, por ejemplo, había caído mucho. Había pocos puestos, pocos feriantes. Pero después de la tercera y cuarta semana, me di cuenta de que esto había cambiado”, dice.

Según él, parte de la población local no podía parar por razones de ingresos. “Muchos de los que viven en las periferias forman parte de los servicios esenciales. Así que el transporte público por la mañana en la estación de tren no ha disminuido tanto. Son repartidores, enfermeras, guardias de seguridad. Por lo tanto, como es un barrio pobre, en la periferia, que muchas personas están sujetas al subempleo, el barrio no puede detenerse por completo”, dice.

Ahora, observa que incluso la gente que podía quedarse en casa ha relajado las restricciones de cuarentena. “La gente tenía la esperanza, al principio, de obtener ayuda de emergencia del gobierno y no tener que salir de casa. Pero hay todas estas burocracias que la gente no puede manejar, mucha gente no tiene calidad de Internet y no puede descargar la aplicación, así que el dinero de la ayuda no llega. Eso también es un factor que hace que la gente vuelva a las calles”.

Los lugares donde viven los más negros son precisamente los que tienen el más bajo Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH). Los diez distritos con el peor índice de desarrollo humano en São Paulo tienen más negros que el promedio de la ciudad. Los diez con el mejor IDH tienen menos negros que la media. En los diez barrios con el mayor número absoluto de muertes, ocho tienen un IDH considerado promedio, inferior a 0,8. Es precisamente en estos ocho barrios donde el promedio de residentes negros está por encima de la media de la ciudad.

En Río, los barrios con más negros que el promedio de la ciudad ya acumulan más muertes

En la capital carioca, el aumento de los casos en la periferia y en las favelas ha llevado a estas regiones a registrar cada vez más muertes. Actualmente, Campo Grande, con más del 50% de residentes negros, es el barrio con más muertes. La región superó a Copacabana, que solía ser el lugar con el mayor número absoluto de muertes por Covid-19. Después de Copacabana, Bangu y Realengo, dos barrios con la mayoría de la población negra, ocupan el 3º y 4º lugar con más muertes en la ciudad.

Rocinha, la favela más grande de la ciudad, ya cuenta con nueve muertes en los datos oficiales. Los médicos que asisten a la comunidad cuestionan el número y señalan que ya habría 22 muertes en la favela.

La relación entre el número de casos confirmados y las muertes también es bastante diferente entre los barrios ricos y pobres de Río de Janeiro, lo que puede indicar la dificultad de los residentes de las favelas y de la periferia para someterse a exámenes. En Rocinha, por ejemplo, hay más del doble de muertes que en Leblon. Los distritos con más casos confirmados son Copacabana y Barra da Tijuca.

En el Amazonas, con el colapso del SUS, los blancos sobreviven más que los negros

En el Amazonas, entre las personas que desarrollan cuadros graves de Covid-19, las muertes de negros son más frecuentes que las de blancos. Según Público, de cada 2,4 negros en estado grave, hay una muerte. Entre los blancos, se registró una muerte por cada 3,2 pacientes en estado grave.

El estado, que fue el primero en tener la máxima capacidad de las unidades de cuidados intensivos (UCI) para pacientes con Covid-19, ha registrado un aumento más expresivo entre los negros en estado grave que entre los blancos. A finales de abril, en menos de una semana, el número de pacientes negros en condiciones severas se duplicó con creces.

La mayoría absoluta de las muertes en el Amazonas son de negros: más de 13 negros murieron por cada muerte de blancos. El departamento de salud ya ha registrado unos 850 pacientes negros en situaciones graves y más de 340 muertes. Entre los blancos, ha habido 81 casos graves y 25 muertes. Los datos de raza y color fueron actualizados el 29 de abril.

En Manaos, la primera ciudad brasileña en registrar un colapso del sistema de salud pública, más de 13 pacientes negros murieron por cada muerte entre los blancos. El Ministerio de Salud dice que no hay estudios que señalen la raza como un factor de riesgo.

Aunque los datos muestran que los negros han tenido un mayor aumento de muertes y registran más muertes entre las personas hospitalizadas, el Gobierno Federal no revela esta información en detalle. Por ejemplo, no hay información sobre el número de casos confirmados por raza/color o el número de pruebas en negros, blancos y otros grupos.

Como explica Rita Borret, de la Sociedad Brasileña de Medicina de la Familia y de la Comunidad, no divulgar estos datos impide que los profesionales de la salud, la prensa, los investigadores e incluso la población compruebe si el subregistro en los negros es mayor que en los blancos. La médica explica que los negros dependen más del Sistema Único de Salud – una encuesta del Instituto de Encuesta Económica Aplicada (IPEA) indicó que en que, en 2008, la población negra representaba 67% de los usuarios del SUS.

“Si el acceso a la prueba es difícil en el sistema público, ¿cómo se sabe si un paciente negro confirmó la enfermedad o no? Y si hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de ser atendidas, incluso para ser hospitalizadas, sabemos que el Covid-19 está subregistrado en la población negra, pero no sabemos cuánto”, dice.

Ministerio de Salud dice que no hay estudios que señalen la raza como factor de riesgo

Fue el grupo de trabajo sobre salud de la población negra, del que Borret es miembro, el que pidió al Ministerio de Salud que publicara datos sobre la raza/color de las muertes por coronavirus. El gobierno sólo comenzó a publicar los datos en el boletín referente al 11 de abril, sin detallar los datos sobre los casos confirmados o las pruebas. Preguntado por la falta de datos más completos, el ministerio, ya bajo la dirección de Nelson Teich, incluso declaró que “no hay estudios técnicos o científicos que señalen el color o la raza como factor de riesgo de la enfermedad”.

“Sabemos esto, el problema no es la raza, sino el racismo, que dificulta el acceso de los negros a la salud. El acceso a la salud de la población negra es mucho peor que el de la población blanca del país. Y no tenemos tiempo, el coronavirus no nos da tiempo para hacer un trabajo pedagógico sobre la Política Nacional de Salud Integral de la Población Negra. Necesitamos que el Ministerio esté atento a estas cuestiones todo el tiempo, como está escrito en la ley”, dice Borret.

Para Fernanda Campagnucci, directora ejecutiva de la Open Knowledge Brasil (OKBR), la ausencia de datos sobre raza y color es un problema para el análisis del impacto que el Covid-19 tiene en diferentes grupos. “En algunos lugares han comenzado a hacer análisis sobre cómo la población negra se ha visto desproporcionadamente afectada, como en los Estados Unidos, por ejemplo. Esto puede estar relacionado con varios otros factores, pero es importante tener los datos para empezar a hacer este tipo de análisis aquí en Brasil”.

El último Boletín de Transparencia Covid-19, una publicación semanal organizada por la OKBR que evalúa la transparencia de los estados y el Gobierno Federal en la divulgación de los datos de la pandemia, señaló que el 32% de los estados divulgan sus microdatos. De los estados que ponen a disposición sus microdatos, sólo Espírito Santo pone a disposición la base de datos incluyendo datos sobre raza/color; sin embargo, esta información no se completa en todos los casos registrados (de los 3208 registros recopilados hasta el 3 de mayo, 1094 tenían el campo raza/color ignorado).

El 5 de mayo, la Justicia Federal de Río de Janeiro determinó que el registro y la divulgación de los casos de coronavirus en el país debe tener información sobre la raza/color de los infectados.

La falta de datos sobre la población negra es un problema histórico en Brasil

La falta de datos oficiales sobre la raza es histórica en el país, dice el abogado Daniel Teixeira. Es director del Centro para el Estudio de las Relaciones Laborales y las Desigualdades (CEERT), una organización no gubernamental centrada en la promoción de la igualdad de raza y género.

“Hay varios factores que pueden explicar esta alta letalidad [de Covid-19 entre la población negra]. Una mejor información significa que podemos confirmar o incluso excluir la importancia o relevancia de cada uno de estos factores, según corresponda. Porque esa es la riqueza que pueden hacer los datos”, defiende Teixeira, quien dice que la falta de ellos puede ser “desastrosa”. El investigador reflexiona que la brecha no se da sólo en el ámbito de la salud y es común en el país. “La falta de este tipo de recorte puede ser un factor disuasorio para que tengamos políticas públicas que aborden esta situación que, históricamente, no tiene en cuenta las dimensiones de las desigualdades estructurales en Brasil”, dice Teixeira.

La periodista Christiane Gomes, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo en São Paulo y miembro del colectivo negro Ilú Obá de Min, dice que la pandemia ha desnudado la desigualdad racial en el Brasil, “fruto de un pasado colonial que aún persiste hoy en día”. “Al principio de la pandemia, se dijo mucho que el virus no elegía la clase social o la raza. Pero esto es una falacia y las mismas cifras que comparan el número de muertes en barrios como Morumbi y Brasilândia lo ejemplifican”, dice.

Señala que el problema no es sólo un reflejo de la pobreza, sino que el debate también tiene que considerar el género y la raza. “Por ejemplo, ¿quién trabaja más en el trabajo doméstico? Son las mujeres negras. ¿Quién trabaja más en los servicios de estructura, de seguridad? Finalmente, ¿cuál es la base de la pirámide social brasileña? Es la población negra. Por lo tanto, es esta población la más vulnerable y la menos capaz de hacer el aislamiento social. Estamos hablando de un problema macro, Brasil es un país que tiene el racismo en su estructura”, dice Gomes, que defiende una mayor transparencia de los datos sobre la pandemia causada por el nuevo coronavirus, para orientar la gestión pública.

En Estados Unidos, la letalidad del coronavirus es también mayor entre los negros

El abogado Daniel Teixeira, director del CEERT, recuerda que la falta de transparencia sobre los datos raciales de la pandemia también se ha producido en otros países, como los EE.UU., que oficialmente lidera el número de casos de nuevas infecciones de coronavirus en el mundo. “En los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el organismo que monitorea los datos sobre el Covid-19 y otras enfermedades, tampoco hemos tenido una lectura amplia de los datos”, dijo el experto.

La limitada disponibilidad de datos sobre las razas ha llevado a la Universidad Johns Hopkins, la principal organización de atención de la salud del país, a publicar un mapa que muestra qué estados de los Estados Unidos han producido recortes sobre las razas en la nueva pandemia. Según el mapa de la Universidad, sólo dos de los 50 estados de EE.UU., Illinois y Kansas, tienen estadísticas completas de la raza sobre los casos confirmados, las muertes y las pruebas para el nuevo coronavirus.

Desde la publicación de la encuesta, ha habido una mejora en la transparencia: el número de estados que proporcionan datos raciales sobre los casos confirmados ha aumentado de 34 a 42; mientras que el número de estados que también proporcionan datos raciales sobre las muertes de Covid-19 ha aumentado de 26 a 38.

“Están monitoreando y hablando de lo importante que es para ellos hacerlo. Es un llamado de la universidad para considerar esto, dado el impacto desproporcionado que ya existe en los estados y ciudades que ya hacen este monitoreo con el corte”, dice Teixeira.

Con esos datos se pudo comprobar la mayor letalidad de la enfermedad entre las comunidades negras del país, ya que Reuters mostró informes sobre la mayor probabilidad de que los negros murieran al contraer el Covid-19 y el Washington Post que reflejaban un estudio en Georgia, que revelaba una hospitalización desproporcionada de negros por el Covid-19 en el estado.

Teixeira advierte que las cifras disponibles, en EE.UU. y Brasil, destacan “la constante enfermedad del racismo estructural que se reproduce. “Este es un tema central del racismo. No es de extrañar que uno de los movimientos más fuertes en los EE.UU. hoy en día es la materia de las vidas negras, la materia de las vidas negras. Esto se debe a que la muerte [de la población negra] siempre y cada vez más se ha visto como parte del paisaje social. Hasta el punto de que hay poca revuelta con respecto a estas muertes, en un número mucho mayor de la población negra”.